MAVEN

Maven.A est une plateforme audio intelligente avec I/O modulaires et processeur FPGA de traitement du signal. Dans un boîtier compact 1U, il offre une capacité allant jusqu’à 400 x 402 canaux audio et un ensemble de fonctionnalités telles que : routing audio, gestion de la synchro, lecteur de TC, etc. Pourvu d’un slot A (Audio Network, MADI ou USB) et de deux slots C (conversion micro/ligne, AN/NA et AES3), il pourra prendre en charge, selon sa configuration, Dante, AVB/Milan, Ravenna/AES67, Soundgrid, MADI, AES3, USB et analogique. Des fonctions DSP (gestion des entrées, flex channels, EQ IIR, EQ FIR, délais, dynamique, MatMax 64×64, bus de sommation) et autres (FastSRC, niveaux, Automix, Automator, OSC, Ember+, SNMP, Lawo Home) peuvent être ajoutées à la carte.

USB.IO

Voici un module d’interface audio USB pour les plateformes Maven et Prodigy. Celui-ci est basé sur un cœur USB 3.0 du fabricant RME utilisant leur technologie à faible latence. L’USB.IO bénéficie de pilotes Windows et Mac hautes performances et stables, ainsi que d’une nouvelle version USB-C de l’interface offrant 128 canaux d’E/S à des fréquences d’échantillonnage standard (1FS), tandis que toute la plage de 44,1 kHz à 192 kHz est prise en charge. Une des fonctionnalités intéressantes fournies avec les pilotes RME est l’inclusion du logiciel TotalMix FX qui offre une large gamme d’options de mixage et de routage. L’USB.IO dispose d’un mode USB conforme à la classe 3 qui assure le transfert des 128 canaux (enregistrement et lecture).

DNA.IO

DirectOut présente trois nouveaux modules IO Double Network Audio pour les plateformes Maven et Prodigy : Dante.Milan.SRC.IO (conversion entre Dante et Milan), Dante.RAV.SRC.IO (interface entre Ravenna et Dante), et Dante.Dante.SRC.IO (doublement de la capacité Dante à 128 canaux ou séparation de réseaux). Chaque module prend en charge 128 canaux audio (64 par format réseau) avec redondance complète et commutations quasi inaudibles grâce aux technologies EARSTM et BLDS.