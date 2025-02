Paragon S

Le Paragon S, conforme à la norme IP54, intègre un moteur LED de 550 W et la technologie CRI variable TruTone d’Elation, permettant d’ajuster le rendement lumineux et la précision des couleurs (CRI 70 à 93) pour une restitution fidèle adaptée à chaque scène. Il dispose de sept gobos en verre rotatifs, neuf gobos fixes, une roue d’animation interchangeable, deux prismes, deux frosts et un iris. La roue d’animation peut être personnalisée ou remplacée par un disque optionnel. Son système de cadrage indexable à 240° offre une précision avec des couteaux à fermeture totale, complétés par une plage de zoom dynamique de 5° à 50°. Des lentilles PC et Fresnel adaptables sont également disponibles.

Rebel Profile

Voici un projecteur LED de 500W, conçu pour des applications intérieures et extérieures variées. Il dispose d’un mélange dynamique de couleurs avec un IRC élevé, d’un ensemble d’effets et d’une protection IP65. Il est adapté à une large gamme d’usages, des grands événements aux espaces plus réduits.