Halcyon Silent

L’Halcyon Silent est un projecteur asservi conçu pour réduire le bruit, avec un niveau sonore de 13 dB, inférieur au seuil des 20 dB généralement considéré comme audible. Il est doté d’un système de mélange de couleurs utilisant deux jeux de drapeaux CMJ : l’un pour les teintes légères et l’autre pour des couleurs saturées. Les couleurs peuvent être ajustées via un mode combiné automatique ou manuellement pour un contrôle indépendant des drapeaux.

Zeo

Zeo est un projecteur polyvalent combinant les fonctions de blinder, strobe, wash, beam et projecteur à effets. Il se compose de quatre matrices LED RVBB sur un monolithe central entouré de réflecteurs brevetés. Son zoom de 13 à 55° offre une large couverture lumineuse. Il délivre un flux lumineux allant jusqu’à 30 000 lm et propose plus de 100 macros, incluant des stroboscopes, des macros standard avec couleurs déjà programmées et d’autres personnalisables.