SL-20 PoE+

La SL-20 PoE+ est une enceinte compacte dotée de l’alimentation par Ethernet. Elle est conçue pour les installations dans les systèmes de transmission de la voix, par exemple dans les bâtiments administratifs ou les salles de conférence, pour la musique d’ambiance dans l’hôtelerie et pour les applications audios immersives. Elle est équipée de deux hauts-parleurs de 2,5’’ et d’un tweeter à dôme. La technologie PoE+ réduit l’installation à un seul câble réseau. Elle permet également de diffuser de l’audio via Dante et d’être contrôlée à distance grâce au DSP interne. Un monitoring est possible.

Scale-1 PoE+

Scale-1 est une enceinte compacte et polyvalente avec 1 haut-parleur 4’’, tweeter et Fohhn Sub Extension, qui permet une reproduction large bande avec des basses puissantes – même sans caisson de basses supplémentaire. Elle est conçue comme un point source dans une ébénisterie en aluminium et peut être commandée dans une longueur personnalisée. La version Scale-1 PoE+ utilise l’alimentation par Ethernet et réduit l’installation à un seul câble réseau. Elle délivre l’audio via Dante et permet le contrôle à distance du DSP intégré de Fohhn, ainsi qu’un monitoring.