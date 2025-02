V Remote

L’application V-Remote permet de contrôler les amplificateurs et processeurs Full Fat Audio depuis un iPhone ou iPad. Elle gère plusieurs appareils FFA connectés au même réseau via l’application Fatware. Elle permet de contrôler les gains des canaux et des matrices, la sélection de la source de sortie, le rappel des préréglages et la mesure, ainsi que de lier des paramètres entre appareils pour des ajustements groupés. La configuration est automatique et l’accès peut être sécurisé avec des comptes utilisateurs et des codes PIN. Associée au panneau mural VR1 PoE et au panneau mural tactile VR2 PoE de Full Fat Audio, V-Remote complète un système de contrôle de lieu complet et flexible.