Funktion-One présente six haut-parleurs dans la gamme Compact Range certifiée IP55 et dévoile la version complète du logiciel de conception de systèmes Projection (version 1.0). Les six nouveaux modèles de la gamme Funktion-One sont les Evo 2L, Evo 2SH, F61, BR118.2, SB212LP et SB12. L’Evo 2L (photo) est un module complémentaire pour les fréquences médiums/basses de l’Evo 2, augmentant la marge dynamique et permettant d’exploiter pleinement la capacité des éléments médiums/aigus. L’Evo 2SH reprend le guide d’onde médiums/aigus de l’Evo 2, proposé comme élément modulaire distinct. Le F61, un haut-parleur compact, offre un niveau de performance adapté aux applications les plus variées, notamment les salles de concert, l’hôtellerie, la mode, les galeries, les studios, ou encore pour un usage domestique. Le BR118.2, grâce à une conception, réduit la distorsion, apportant une profondeur et une définition accrues.

F61

Le haut-parleur compact Funktion-One F61 est conçu pour une variété d’applications, telles que les salles de concerts, l’hôtellerie, les galeries, les studios de référence et l’utilisation domestique. Il suit les principes de conception des modèles F81.2 et F101.2, mais dans un format plus compact, se situant entre le F5.2 et le F81.2. Il minimise la distorsion et assure une bonne intégration entre les drivers, offrant ainsi une image sonore stable. L’F61 peut également être utilisé avec les caissons de basses auto-amplifiés SB8A ou SB10A pour constituer un système autonome.