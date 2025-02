1141-1

L’Expert Power Control 1141-1 est une unité de distribution d’alimentation (PDU) connectée et compacte, permettant la commutation et le monitoring des appareils électriques raccordés via TCP/IP. Il comporte quatre sorties de charge de type IEC C13 femelle ainsi qu’un port pour sondes optionnelles (pour mesure de la température, de l’humidité et/ou de la pression atmosphérique) offrant la possibilité de contrôler la commutation en fonction d’événements (ou programmation). Son faible encombrement (187 x 95 x 43 mm) le rend adapté aux salles de réunion, conférences, petits locaux informatiques, etc. De nombreux drivers sont disponibles pour les systèmes de contrôle (AMX, Crestron, Domotz, Extron, RTI, Control 4, Savant).

1121-1

Le PDU Expert Power Control 1121-1 est une unité de distribution d’alimentation connectée ultra-compacte permettant la commutation et le monitoring, via TCP/IP, des appareils électriques raccordés. Ce modèle comporte deux sorties de charge de type IEC C13 femelle. Sa petite taille permettra de le dissimuler en le fixant dernière un écran TV ou sous un bureau. La commutation peut être contrôlée par programmation ou événement, puisqu’il comporte un port pour sondes optionnelles (mesure, selon modèles, de la température, de l’humidité, de la pression atmosphérique). Des drivers sont disponibles pour la plupart des systèmes de contrôle (AMX, Crestron, Domotz, Extron, RTI, Control 4, Savant).