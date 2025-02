Solidcom C1 Pro Hub

Le hub Solidcom C1 Pro est doté d’une nouvelle interface 0B10, permettant une connexion filaire plus stable pour les casques dans des applications professionnelles exigeantes. Le casque filaire du système basé sur le hub bénéficie également de la technologie ENC, qui réduit les bruits de fond indésirables et les échos gênants. Grâce au hub, il est possible de connecter plusieurs systèmes en cascade, facilitant ainsi la communication pour des équipes élargies dans des environnements professionnels. Solidcom C1 Pro propose une portée fiable en visibilité directe (LOS) allant jusqu’à 350 m.