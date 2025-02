MI 28

Le MI 28 est un satellite actif à trois voies pour les médiums et aigus. Il est composé de deux enceintes bas-médiums, chacune équipée de deux haut-parleurs de 8’’, de deux enceintes haut-médiums avec des haut-parleurs de 4’’, et d’une compression de 1,5’’ pour les aigus. Chaque haut-parleur, de forme ovoïde, est séparé au sein des huit enceintes et l’ensemble est assemblé par une interface en plexi translucide.