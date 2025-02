MC series

INFiLED présentera la série LED, MC series pour l’événementiel. Cette gamme est conçue pour s’adapter à divers types de salles, de créations scéniques et de configurations de panneaux LED pour la location. Elle peut être configurée comme un écran plat standard, un écran incurvé avec différentes facettes, un écran incurvé classique, ou encore un cube à cinq ou six faces. La série vise à fournir une solution polyvalente pour les prestataires de service technique.





OL Series

La série OL est une solution d’affichage tout-en-un destinée aux environnements d’entreprise et de vente au détail, tels que les salles de conférence, les salles de classe, les magasins, les centres d’exposition et les musées. Les écrans de cette série sont équipés d’un écran LED tactile, d’un cadre fin (rapport écran/corps de 92%), d’une caméra et de haut-parleurs intégrés. Ils peuvent être installés en montage mural ou sur pied et sont disponibles en tailles standard de 108” et 136” ou en version personnali-sée selon les besoins.

WV

La série WV est conçue pour les salles de contrôle, offrant une alimentation électrique déportée pour un fonctionnement silencieux et une génération de chaleur réduite. Cela permet un remplacement simplifié en cas de panne, répondant aux besoins des en-vironnements nécessitant une disponibilité continue. Fonctionnant 24/7, la série pré-sente une épaisseur de 49 mm et un système d’assistance magnétique des panneaux pour faciliter l’installation et l’accès.