Arc Par 710B APP

L’Arc Par 710B APP est polyvalent grâce à ses trois modes de fonctionnement : DMX, Auto et Master/Slave. Il prend en charge cinq configurations DMX, avec 2, 3, 5, 8 ou 11 canaux, s’adaptant ainsi à différents besoins de contrôle et de programmation. Ce projecteur peut également être piloté via l’application mobile Vision Control, offrant une gestion intuitive et simplifiée des paramètres et des effets, directement depuis votre smartphone ou votre tablette. En mode DMX, il est possible de connecter plusieurs appareils en chaîne. Configurez l’un d’entre eux en mode Auto, et les autres suivront en mode Master/Slave, garantissant la synchronisation des effets lumineux.