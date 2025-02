PRX925

L’enceinte JBL PRX925 est un système portable bi-amplifié doté d’une acoustique optimisée, d’un DSP intégré et d’un contrôle via l’application JBL Pro Connect. Elle intègre deux haut-parleurs de 15’’, offre un SPL élevé et une réponse en fréquence de 43 Hz à 20 kHz. L’ébénisterie en bouleau renforcé assure robustesse et précision. Le DSP propose un égaliseur paramétrique, des presets et un anti-larsen. Avec une puissance de 2 000 W crête, elle est conçue pour les grands espaces et les applications professionnelles.



PRX 935

L’enceinte JBL PRX935 est un système amplifié portable trois voies, équipé d’un DSP intégré et d’un contrôle Bluetooth LE via l’application JBL Pro Connect. Optimisée pour les fréquences moyennes, elle offre une bonne clarté vocale, adaptée aux lieux de culte, aux prestataires A/V et aux environnements nécessitant un son puissant pour des applications immersives. Son ébénisterie en bouleau de 18 mm renforcé garantit robustesse et précision des basses. La garantie est de sept ans.