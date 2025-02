ADSP-Serie

Cette version 2 des amplis connectés Connectseries Advanced DSP (350 et 700 W) est disponible en deux et quatre canaux, avec options réseau et Dante. Les amplis intègrent des filtres FIR à phase linéaire à 96 kHz avec 2048 taps par canal, offrant un délai d’entrée de quatre secondes et un allumage rapide en moins de 10 secondes (PoE). Grâce à LEA Cloud, les intégrateurs peuvent contrôler et surveiller le système à distance, sans abonnement spécifique.

CS-Touch

Le Connect Series Touch (CS-Touch pour les intimes) est un panneau de commande mural conçu pour contrôler les amplificateurs Connect Series LEA (amplis connectés fonctionnant en haute et basse tension canal par canal, avec ou sans Dante intégré). Les fonctionnalités incluent la sélection de source, le réglage du volume, et le mute du son par zone (individuellement), avec un contrôle possible de jusqu’à 100 zones. Alimenté par PoE, il est simple à installer et dispose d’un bouton rotatif pour naviguer dans l’interface.