Aurora

Le projecteur Aurora est inspiré par les aurores boréales, il est utilisable pour l’éclairage architectural, live, théâtre et télévision. Disposant d’un zoom motorisé s’étendant de 4° à 45° et d’un tilt motorisé de 200°, l’Aurora est équipé de 32 LEDs de 40 W RVBB matriçables. Trois modes de refroidissement sont disponibles : Silencieux pour la subtilité, élevé pour un impact maximal, et automatique. Son IRC de 93 permet une utilisation dans les conditions les plus exigeantes. Côté connectique, nous retrouvons une entrée/sortie DMX cinq points, deux ports RJ45 (ArtNet) et une entrée/sortie powerCON True1.

Aurora Blast

Aurora Blast est un projecteur wash et strobe, utilisable pour l’éclairage architectural, live, de théâtre et de télévision. Disposant de deux zooms motorisés s’étendant de 4° à 45° et d’un Tilt motorisé de 200°, l’Aurora Blast est équipé de 2 x 11 LEDs de 40 W RVBB matriçables et d’un bandeau de 144 x 5 W blanc froid pour la partie strobe. Tout comme le Aurora, il dispose de trois modes de refroidissement, d’un IRC de 93, et de la même connectique.