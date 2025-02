Alpha+

La gamme Alpha+ est une solution de sonorisation hybride, intégrant de nouvelles technologies pour fournir un son puissant et précis, adapté à différents types d’applications (concerts, clubs, théâtres, salles de spectacle). Elle se compose de trois modules : le module principal M210, le module de basses B218 et le caisson de sub-bass L20. Le M210 comprend deux haut-parleurs de 10’’ (pavillonnés) et quatre moteurs de 3’’, tandis que le B218 est équipé de deux haut-parleurs de 18’’ (pavillonnés). Le caisson L20 utilise un haut-parleur de 20’’. Des accessoires sont également disponibles pour faciliter l’installation du système, que ce soit en stack ou suspendu.

DME10

Yamaha propose des solutions intégrées pour la production, la conception et la reproduction, permettant un contrôle de l’espace acoustique, notamment avec le système AFC (Active Field Control). Les sociétés du groupe Yamaha (Nexo et Steinberg) collaborent pour fournir une solution technique complète et un flux de travail adapté à la création et au déploiement d’installations immersives de différentes tailles. Lors de l’ISE 2025, Nexo présentera le DME10, un processeur audio immersif 256 x 256 équipé de Dante, capable de mixage basé sur des objets AFC Image jusqu’à 128 entrées/64 sorties. Ce processeur est conçu pour fonctionner avec les systèmes Nexo (point source, line array et contrôleurs TD amplifiés) pour une large gamme d’applications.