Gamme IP Wash

La gamme IP Wash se compose de panneaux LED IP65, conçus pour des utilisations en prestation ou en intégration. Ces appareils, pilotables et programmables via RDM, garantissent une diffusion lumineuse homogène grâce à des lentilles haute performance. Basée sur la technologie RVBB full color, la gamme offre une durabilité mécanique et électronique.

Les trois modèles diffèrent principalement par leur puissance :

IP Wash 160 : équipé de huit LEDs de 20 W, pour une puissance totale de 160 W.

IP Wash 360 : doté de 18 LEDs de 20 W, atteignant une puissance de 360 W.

IP Wash 1000 : intègre 40 LEDs de 25 W, totalisant une puissance de 1 000 W.

Gamme Sprinter

Elle propose des projecteurs robotisés robustes avec protection IP65. Le Sprinter IP Beam 200 (LED 200 W, 1,9°) et le Sprinter IP Beam LAS (laser 100 W, 0,8°) (en photo) offrent une forte luminosité et des fonctions avancées comme le focus motorisé, les gobos rotatifs et les prismes doubles. Le Sprinter IP BSW 280 combine les modes beam, spot et wash avec une LED de 280 W et un zoom réglable de 3° à 33°. Les Sprinter IP WASH 420 (sept LEDs 60 W RVBB, zoom 4°-45°) et Sprinter IP Wash 760 (19 LEDs 40 W RVBB, zoom 7°-45°) se distinguent par leurs optiques rotatives et leur rendu colorimétrique précis.

Vario Strob

Le Vario Strob est un stroboscope IP 65 sur Tilt motorisé de 180°. Il s’appuie sur une source lumineuse de 1 000 W divisée en segments de 480 LEDs RVBB de 0,5 W et de 144 LEDs blanc froid de 5 W. Pilotable et programmable avec RDM, il propose un effet macro LED.