HDL310 et HDL410

Les systèmes de visioconférence HDL310 et HDL410 (photo) représentent une solution de dernière génération pour les salles de réunion et de classe. Le HDL310 est conçu pour capter les voix jusqu’à 10 m, tandis que le HDL410, composé d’un ensemble de barres, étend cette portée à 20 m. Les deux modèles intègrent la technologie brevetée MIST de Nureva, qui ajuste automatiquement le gain en fonction de la position des intervenants. Compatibles avec les modes MTR et BYOD, ils réunissent les fonctions de microphone, haut-parleur et processeur audio en une seule solution pratique.