AEA

L’AEA est une génératrice d’énergie combinant des amplificateurs de classe D et une alimentation à double architecture brevetée. Elle comprend un onduleur Victron et un stockage LiFePO4 sécurisé pour alimenter divers équipements. Les amplificateurs à huit canaux fournissent une puissance de 700 W à 8 ohms par canal et intègrent un DSP configurable. L’ensemble est intégré dans un rack standard 19’’ sur Silent Bloc. Les batteries peuvent être rechargées via le solaire ou le réseau, et l’AEA est compatible avec les standards du marché.

SE 10000

Le SE 10000 est un modèle de génératrice sur batteries offrant une puissance de 10 kVA et une capacité de stockage de 10 200 Wh. Il peut fournir jusqu’à 3 x 10 kVA en triphasé. Conçu pour des usages mobiles, il fonctionne sans émissions directes. L’appareil se recharge en moins de deux heures sur le réseau, ou au solaire via les plateformes photovoltaïques Pikip.

VCH30

La VCH30 est une enceinte large bande à courbure constante conçue pour des diffusions jusqu’à 45 m. Elle vise à dépasser les limitations des systèmes point source tout en évitant l’utilisation de line array. Équipée d’un pavillon conique-exponentiel et de deux haut-parleurs de 8’’, elle couvre une bande de fréquence de 85 à 18 000 Hz et offre une directivité constante (90°H x 30°V) pour une répartition sonore homogène. Modulaire et couplable, elle permet d’augmenter la directivité et la capacité d’audience jusqu’à 2 000 personnes, avec un niveau maximal de 132 dB SPL à 1 m. La VCH30 est conçue pour répondre aux exigences d’efficacité énergétique.