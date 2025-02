SQC KC12T-BK-SYSTEM / SQC KC12T-WH-SYSTEM

Le KC12 est un système colonne trois voies d’une puissance de 3 000 W, équipé d’un caisson bass-reflex de 12’’ qui descend jusqu’à 40 Hz. L’enceinte médium/aigu combine un moteur à compression de 1’’ et un guide d’ondes, avec deux transducteurs médium de 4’’. Ce système offre une couverture large bande de 145° horizontalement et 35° verticalement, assurant une restitution sonore claire et précise à tous les niveaux de sortie. Disponible en deux finitions : noir (SQC KC12T-BK-System) et blanc (SQC KC12T-WH-System), cette solution est adaptée aux musiciens, DJ, productions audiovisuelles et installations fixes.