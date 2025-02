TLM1

RC Audio a combiné ses meilleurs systèmes dans une unité avancée, la TLM1. Elle comprend une version améliorée de Leveliza pour maintenir des niveaux moyens constants, le Nope Limiter pour limiter les niveaux maximaux, et le circuit Overlyser qui s’adapte rapidement aux variations du niveau sonore, tout en filtrant les anomalies comme les micros trop amplifiés ou les effets sonores trop brusques. Le système Basswatch contrôle les niveaux de subs et de basses. Les entrées et sorties analogiques et AES numériques assurent une flexibilité pour les configurations modernes ou plus anciennes.