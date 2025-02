MADIface XT II

Le MADIface XT II reprend les caractéristiques du premier MADIface XT tout en améliorant ses performances. Il est équipé de préamplis micro/ligne (XLR/TRS), de sorties ligne XLR équilibrées (+24 dBu max), d’une sortie casque stéréo (+19 dBu, 1 Ω), de diverses options numériques (MADI coaxial/optique, MIDI/AES, Word Clock), et d’une connectivité complète. La nouvelle carte numérique introduit un port ARC USB pour un contrôle avancé et inclut l’égalisation Room EQ pour le son surround. TotalMix FX offre un mixage et un monitoring sans latence, tandis que SteadyClock FS réduit le jitter pour une meilleure précision. En mode USB 3.0 ou Class Compliant, il transmet 394 canaux simultanément, sans pilote requis.