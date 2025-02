T.5 Profile

Le T.5 Profile est une version compacte du T1 Profile, adaptée aux usages en théâtre et broadcast. Il est doté d’une source lumineuse MSL Multi-Spectral de 350 W, offrant un flux lumineux de 7 500 lm et une plage de température de couleur de 2 700 K à 8 000 K. Le faisceau est contrôlé avec précision grâce à des couteaux positionnables. Ses caractéristiques incluent une roue de gobos rotative, des filtres MagFrost et un prisme à six facettes. Il intègre des technologies de réduction sonore et le système AirLOC pour prolonger le nettoyage optique et simplifier la maintenance.

LedPOINTE

Le LedPOINTE est un projecteur LED équipé du moteur LED Transferable Te 280 W XP, offrant un flux lumineux de 160 000 lx à 5 m et une durée de vie L70 de 50 000 h. Il dispose d’un zoom réglable de 1,8° à 44° et d’une lentille frontale de 150 mm. Le système de mélange de couleurs CMJ et une roue de 13 couleurs dichroïques assurent des transitions fluides. Les fonctionnalités incluent des roues de gobos, des diffuseurs MagFrost et des roues de prisme, permettant des effets visuels variés. Le projecteur pèse 21 kg et intègre des technologies destinées à améliorer les performances et à réduire l’entretien.