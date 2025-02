Bizet 670SX

Le projecteur de découpe Bizet 670SX est doté d’une source LED 500 W blanc variable de 3 000 à 6 300 K et peut remplacer avantageusement un modèle 2 000 W traditionnel halogène. La source LED est utilisée à pleine puissance quelle que soit la température de couleurs choisie. Avec un IRC DE 96-98 et un indice TM30 Rf de 94-96, il est disponible avec trois options de zoom variable (28°-54°, 16°-35° et 11°-26°). Sa lanterne est compatible avec les zooms de projecteurs 600SX et 700SX existants.