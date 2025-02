PH+

La gamme de micro-casques PH+, destinée aux professionnels du broadcast, combine légèreté (97 à 140 g), confort et durabilité. Disponible en monaural (PHS) ou binaural (PHD), en différentes terminaisons (A4F, A4M, A5M, mini-jack) et impédances (150 ou 300 Ω), chaque casque se distingue par ses capacités avancées de réduction passive du bruit pour une communication plus claire, même en environnement bruyant. Le microphone dynamique, monté sur flexible semi-rigide, est positionnable à droite ou à gauche et utilise une capsule électret amplifiée. Garantie de trois ans.