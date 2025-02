Actarus

Actarus est un projecteur à batterie équipé de 15 LEDs de 20 W RVB+Lime. Compact et ergonomique, il dispose d’une bonne autonomie et d’un boîtier en fonte d’aluminium. Il est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à son indice IP65. Le projecteur offre une connectique IP65 DMX+True1, un système de pilotage sans-fil DMX (compatible Wireless Solution) et une télécommande pour la gestion. Avec une ouverture native de 10°, il comprend des accessoires tels que des filtres magnétiques et un volet coupe-flux escamotable sans outils.