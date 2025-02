HCS-1086 Nameplate

Cette plaque nominative électronique de 10,85’’ (1 360 x 480) est disponible en quatre couleurs : noir, blanc, rouge, et jaune. Elle offre un contrôle via une connexion Bluetooth, et se compose d’un panneau d’affichage et d’une base détachables. Conçue pour s’adapter à une installation embarquée, elle peut être utilisée avec ou sans fil.

HCS-4895

Utilisant une transmission audio entièrement numérique et une connexion Daisy-Chain, le HCS-4895 offre une stabilité et fiabilité sans interférence. Équipé d’un écran tactile de 4,3’’, de commandes tactiles et de deux fentes pour cartes à puce sans contact, ses boutons de fonction peuvent être attribués librement. À travers une licence d’autorisation, le poste peut être configuré en tant que président, délégué, double délégué, avec ou sans vote et d’interprétation simultanée, répondant ainsi à diverses demandes et maximisant la valeur de l’équipement.

HCS-5391DDS

Ce poste, conçu avec un design moderne et minimaliste, intègre une fonctionnalité double utilisateur. Il est équipé de deux boutons de microphone, de deux sélecteurs de canaux d’interprétation (1+7 canaux) et d’un système de double identification. Utilisant la technologie infrarouge numérique dirATC de Taiden, il prend en charge un taux d’échantillonnage de 44,1 kHz, avec une plage de fréquences de 80 Hz à 20 kHz et une faible distorsion. Ce système préserve la confidentialité, empêche les écoutes non autorisées et les interférences, et fonctionne sans émettre de rayonnement électromagnétique.