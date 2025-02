DR-05XP & DR-07XP

Les enregistreurs portables DR-05XP et DR-07XP de Tascam sont conçus pour capturer des prises de son audio grâce aux microphones intégrés. Avec une capacité d’enregistrement de 512 Go sur micro SDXC en 32 bits flottant (jusqu’à 96 kHz), ces appareils permettent des prises précises sans distorsion jusqu’à 125 dB, adaptées pour la musique, la vidéo, et le terrain. Le DR-05XP propose des microphones omnidirectionnels fixes, tandis que le DR-07XP est équipé de microphones stéréo ajustables (A/B, X/Y). Les deux modèles fonctionnent comme interface audio USB-C 2-In/2-Out et incluent un tuner chromatique, des effets de réverbération, et une sortie Auto Tone. L’autonomie est de 17,5 h et leur design est compact.

IF-ST2110

Découvrez la SMPTE ST 2110 Expansion Card, une carte d’interface conçue pour les flux audio professionnels. Conforme aux normes SMPTE ST 2110-30/31 et AES67, elle assure une bonne transmission audio avec jusqu’à 64 entrées/sorties à 48 kHz et 32 entrées/sorties à 96 kHz. Dotée d’une redondance SMPTE ST 2022-7, elle garantit une fiabilité optimale. Ses ports multimédias et de contrôle indépendants, avec prise en charge AMWA NMOS IS-04/05, facilitent une gestion avancée via une application WebUI intuitive, offrant notamment des connexions point-à-point.