Immersive Wrapper

Immersive Wrapper est un outil qui convertit les plug-ins mono de Waves en processeurs multicanaux pour des formats immersifs tels que l’Atmos. Il permet de créer des configurations de traitement immersif en utilisant des plug-ins Waves, avec un système de Sidechain interne pour un traitement dynamique global. Le système gère le mix immersif comme un bus, en hébergeant des plug-ins mono-to-mono Waves dans des configurations allant jusqu’à 9.1.6. Les instances des plug-ins peuvent être liées pour un contrôle centralisé et flexible, et le partage de Sidechains internes entre Beds et objets, permet une compression rapide des bus.