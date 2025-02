SW-640L-TX-W

Le SW-640L-TX-W est un émetteur AVoIP (déport 4K jusqu’à 15 m) intégrant un switcher de présentation, conçu pour répondre aux exigences des salles de réunion et de conférence modernes. L’appareil offre deux entrés HDMI et deux entrées USB-C (avec une consommation de 60 W chacun) et est compatible MST (MultiStream Transport) pour la réception de deux signaux vidéo. Versatile, le SW-640L-TX-W permet de nombreuses possibilités d’utilisation grâce, entre autres, à ses cinq ports USB hôtes (trois USB 3.0 et deux USB-B), sa fonction MultiView (quatre sources), ses ports relais, sa capacité de diffusion sans fil (compatible Miracast, AirPlay et avec le dungle APO-DG2 vendu séparément).