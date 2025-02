Rio3224-D3 / Rio1608-D3

La marque japonaise présente les boîtiers de scène Rio3224-D3 et Rio1608-D3 de 3e génération, offrant des avancées en termes de qualité sonore, de fonctionnalités et d’économie d’énergie tout en conservant les performances de la série R. Hormis des niveaux de bruit plus faibles et une gamme dynamique élargie, une prise casque a été ajoutée pour vérifier les signaux d’E/S ainsi que l’audio assigné aux deux derniers canaux de réception Dante. Un troisième port réseau sur le panneau arrière permet de gérer le contrôle et le monitoring séparément de Dante. De plus, la consommation électrique des Rio3224-D3 et Rio1608-D3 est inférieure de 16 % à celle des modèles précédents.

SWX2210P10G et SWX2310P28GT

Yamaha complète également sa gamme de switches réseau existante. En effet, après les commutateurs SWR dédiés aux communications unifiées et les SWP plutôt orientés vers le spectacle vivant, les SWX2210P10G et SWX2310P28GT prennent désormais le relais pour les moyennes et grandes installations, tandis que les SWX3220-16TMs et SWX2322P-16MT multigigabit viennent couronner la gamme pour répondre aux besoins en réseaux haute capacité de tous types d’applications audio et vidéo.