ISE Goodbye Amsterdam

Avec 1 300 exposants, 15 halls et plus de 82 000 visiteurs préenregistrés à l’heure où nous mettons sous presse, la 16e édition de l’ISE s’annonce comme la plus grande de son histoire, engendrant la construction d’une extension permanente du Hall 5. Deux cents sociétés qui n’avaient jamais participé auparavant se sont inscrites cette année, ouvrant aux visiteurs de nouveaux champs d’exploration. Parmi ces entreprises, citons, rien que pour l’audio : Bluesound Professional, Funktion-One Research, Laboratoire McIntosh, Ultrasonic Audio Technologies, Cedar Audio, Eighteen Sound, Full Fat Audio et Loud Professional. Integrated Systems Europe, qui avait vu le jour en 2004 sur les rives du lac Léman, accueillait 120 exposants et avait attiré 3 500 visiteurs à Genève. Après ces modestes débuts, la manifestation a connu une progression fulgurante, au point que le RAI d’Amsterdam est devenu trop exigu, avec une progression annuelle de 10 %. C’est donc à Gran Via, dans le cadre ensoleillé du parc des expositions Fira de Barcelone, en Espagne, que l’ISE s’installera du 2 au 5 février 2021. En attendant ce changement de destination, nous vous présentons une sélection de nouveautés pour faciliter votre visite. ■ #ise2020