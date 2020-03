ISE2020 ABSEN

Le fabricant présente un écran modulaire ultra-léger destiné à la tournée et aux festivals. Baptisée Venus, ou VN, la gamme permet de rapidement réaliser des écrans de très grandes dimensions (jusqu’à 20 m de hauteur). Avec ses 27,5 kg/m2, le matériel est en moyenne 27 % plus léger que les produits concurrents. Autre atout, la rapidité de mise en œuvre grâce à la disponibilité de dalles de grande dimension (1,5 x 1 m) et une mécanique d’assemblage aisée, résistant pourtant à des vents de force 8. Venus permet de réaliser des formes concaves et convexes. Remplacer une dalle se fait sans démontage de la structure. Disponible en pitches de 3,9, 4,8 et 8,3 mm, il affiche 5 000 nits. Le stockage se fait sur dolly de cinq panneaux, dimensionnée pour parfaitement se ranger dans les camions. Un container de 40 pieds contiendra jusqu’à 315 m2 de panneaux. ■