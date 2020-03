ise2020 AED AUDIO

#ISE2020 #AEDAudio

Principalement connue pour ses activités de location et de financement, la société AED, à l’initiative de Glenn Roggeman (photo) , a décidé de développer sa propre gamme d’enceintes de sonorisation. Destinée à constituer des line array, on y trouve une tête active nommée Flex6 contenant deux 6,5’’ et un moteur 1,4’’, tous au néodyme. Le guide d’onde est rotatif et la couverture de 15×110°. Le déploiement se réalise via le rigging, inclus ou sur pied, en utilisant le logement pour tube. Deux renforts de basse complètent l’offre. Le modèle Solid15 contient un 15’’ néodyme qui descend à 40 Hz (-6dB).

Le Solid28 héberge deux 18’’ et descend à 27 Hz (-6dB). L’application NetControl permet la configuration et la gestion des kits. Pour bien traduire la volonté de polyvalence de ces systèmes, on peut noter la présence d’entrées micro et ligne, une connexion Dante 4×4, mais aussi la présence du Bluetooth multicast et d’une sortie mix. AED Audio vend, et loue, la gamme sous forme de trois kits « standards » de petite, moyenne et grande envergure. ■