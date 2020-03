#ISE2020 #AUDINATE

Basée sur un réseau 1 GBps, Dante AV Product Design Suite (Dante AV PDS) permet une complète interopérabilité pour la distribution des signaux et le contrôle, entre les plus de 2 500 produits équipés Dante à ce jour, chez plus de 450 fabricants. Basé sur un module Dante AV, Dante AV PDS est destiné à être intégré en OEM. ■