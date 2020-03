ISE2020 CAMEO – ADAM HALL

Avec sa LED blanche de 750 W, cet asservi génère un éclairement de 72 000 lux à 5 m. En plus de son système de mélange des couleurs CMJ, qui comprend une roue de couleur à six filtres dichroïques et une correction linéaire CTO allant de 6 500 à 2 600 K, ainsi qu’une vaste plage de zoom de 6 à 48°, l’Opus X Profile compte une roue d’animation rotative, une roue de gobos rotative (six gobos en verre interchangeables indexables et rotatifs + ouverts), une roue de gobos statique (sept gobos en verre interchangeables + ouverts), un prisme circulaire à cinq facettes rotatif et indexable + prisme linéaire à six facettes et filtre de frost variable pour effets wash. Outre l’écran tactile alimenté par batterie avec encodeur-poussoir et boutons arrière pour une configuration indépendante du réseau électrique, l’Opus X Profile peut être contrôlé par le récepteur W-DMX™ intégré, par DMX, RDM, Art-Net ou sACN. Cette lyre fonctionne sans scintillements.■