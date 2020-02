ISE2020 – CAMEO

Stand : 7-W200 (Adam Hall Group)

L’Opus H5 (photo) est un projecteur hybride beam, spot et washlight polyvalent, fournissant un flux de 18 000 lumens et un éclairement de 400 000 lux à 5 m. Petit et léger, le projecteur asservi comporte une lampe à décharge Osram Sirius HRI 470 W qui fournit des faisceaux parallèles clairs, y compris des effets volumétriques avec une plage de zoom allant de 2 à 42°. Le H5 est équipé, comme une lyre asservie spot classique, d’un système de mélange des couleurs CMJ, d’une roue de couleur avec 13 filtres dichroïques, de deux roues de gobos (rotative et statique), de deux filtres de frost pour des effets wash souples et un total de quatre prismes sur deux roues combinables. Outre ses options de connectivité via DMX, RDM, ArtNet ou sACN, le Cameo Opus H5 peut également être contrôlé sans fil via le récepteur W-DMX intégré. ■