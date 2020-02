ISE2020 – CHAUVET PROFESSIONAL

Stand : 7-R250

Le projecteur Cyclorama Ovation CYC 1FC (photo) permet d’afficher une gamme complète de teintes avec les LEDs RVBAL pour le théâtre, le cinéma et la production. Il offre un éclairage uniforme, une gradation principale sur 16 bits et des couleurs individuelles. Il possède un pied intégré et un volet anti-éblouissement réglable, ce qui permet le réglage de la projection. Le F6 Strip IP est un strip vidéo extérieur haute résolution au pitch de 6,9 mm. Les LEDs black face reproduisent fidèlement la vidéo à une échelle de 14 bits, le contraste de 5000:1 améliore les performances vidéo, les modules de LEDs intelligents assurent une qualité d’image optimale, une uniformité de couleur et simplifient la maintenance grâce un entretien simplifié. ■