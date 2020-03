ise2020 CODA AUDIO

#ISE2020 #CODAAUDIO #CODANRAY

Voici une boîte ultra-compacte ajoutée à la gamme. Référencée NRay, cette enceinte trois voies utilise les technologies de la gamme AiRay dns un format contenu et léger, 15 kg. Elle se destine aux théâtres, centres d’art et événements d’entreprises. Dotée de deux 6,5’’ au néodyme, elle couvre les fréquences de 60 Hz à 22 kHz (-6dB). Son refroidissement DAC (Dynamic Airflow Cooling) garantit une pression acoustique élevée sans dégradation du son. La dispersion est prévue à 90°, 120° ou asymétrique à 105°, avec un ajustement vertical variable. Ces enceintes sont compatibles acoustiquement avec les références AiRay et ViRay et se connectent à l’écosystème des racks Linus. ■