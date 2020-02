ISE2020 – DAP AUDIO

Stand : 7-N212 (Highlite International)

La table de mixage numérique DAP Gig-143TAB possède huit entrées combinées XLR / TRS et trois entrées stéréo TRS équipées de gate. Elle est dotée d’un compresseur et d’un égaliseur paramétrique à quatre bandes sur chaque canal d’entrée. Les deux sorties analogiques comprennent un compresseur et un égaliseur graphique 31 bandes. Elle dispose d’une interface intuitive, d’un écran OLED, de quatre sorties AUX dédiées plus une sortie de monitoring, d’un moteur d’effets intégré et de six DCA à affecter par l’utilisateur. Elle travaille à 24-bits / 48 kHz. ■