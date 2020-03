ise2020 d&b AUDIOTECHNIK KSLi

#ISE2020 #d&bAUDIOTECHNIK

Spécifiquement destiné aux intégrateurs, l’écosystème KSLi inclut les enceintes KSLi8 et KSLi12, d’ouverture respective de 80 et 120°, qui proposent un contrôle de cette dispersion jusqu’à des fréquences basses. Elles sont à combiner avec renforts de basses KSLi-Sub et KSLi-GSub, adaptables aux configurations posées comme accrochées. L’offre KSLi comprend aussi une gamme complète d’accessoires et d’options, tant hardware que logicielles. L’amplification est assurée par des modèles d&b inédits, de référence 40D. ■