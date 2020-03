#ISE2020 #DIGICO #A164DWALLLCD #A168DSTAGE

Voici deux racks d’entrées sorties destinés, pour la référence A164D Wall LCD, à une installation murale, et pour la A168D Stage, à la scène. Ils présentent tous deux la connectivité des modèles A164 et y ajoutent un port réseau Dante. Ces boîtiers sont basés sur le processeur 4REA4 et permettent les configurations les plus étendues. Ils leur devient possible de se relier en extension d’un réseau Dante, ce qui multiplie leurs usages potentiels par les intégrateurs et prestataires. ■