ISE2020 – ECLER

Stand : 7-K220

Le système WiSpeak (photo) est doté d’une technologie wireless « plug & play » capable de couvrir des surfaces de vente de plus de 500 m². Il est composé de deux types d’enceinte : la Cube (dérivée de la Motus) et la Tube (inspirée de la TRAI103). A noter que le kit est complètement adaptable à votre projet et que vous pourrez ajouter autant d’enceintes que nécessaire. Les matrices HUB1616 et HUB1408 seront également présentées. Enfin, le système mobile LABI1, composé d’un sub 18” amplifié et de colonnes 12 x 3”, viendra compléter l’offre de la marque catalane. ■