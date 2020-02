ISE2020 – ELATION PROFESSIONAL

Stands : 7-N218, 7-S209, 7-T200

Artiste Rembrandt (photo) est une lyre wash LED qui offre une large palette de couleurs. Fournissant jusqu’à 51 000 lumens à partir d’un moteur à LED de 950 W, le Rembrandt est conçu pour les applications nécessitant des faisceaux puissants et est doté d’un fonctionnement silencieux. Le Fuze Profile est un appareil ellipsoïdal entièrement automatisé. Le moteur LED 92-CRI RVBMA assure une reproduction des couleurs tout en fournissant une sortie de plus de 9 000 lumens. Compact, silencieux et léger, il possède un système de volets entièrement occultant, un zoom de 7 à 46°, une roue de gobos rotative, une roue de gobos fixe et une roue d’animation. ■