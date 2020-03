ISE2020 ELATION

Première machine à brouillard de la série Magmatic Elation, Magma Prime offre une solution bon marché de production de brouillard sec. La machine dispose d’une fonction d’autonettoyage et d’une extinction automatique lorsque le fluide est épuisé, pour limiter la consommation d’énergie. Ne pesant que 10,2 kg et se manipulant aisément, la Prime est construite en aluminium et offre un écran LCD intégré de commande, tout comme des fonctionnalité de télécommande en DMX et RDM filaire, ainsi que sans fil en option. ■