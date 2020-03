#ISE2020 #GENELEC #AOIP4420

Reliées par un unique câble RJ45 qui leur fournit l’énergie, le signal, mais aussi les paramètres de configuration, ces enceintes AoIP 4420 et 4430 sont destinées au monitoring. Elles sont compatibles Dante, AES67 et ST2110-30. D’une hauteur de 22,6 cm, le modèle 4420 a une réponse qui court de 55 Hz à 39 kHz et délivre 100 dB SPL. La 4430 mesure 28,5 cm et propose 104 dB SPL pour une réponse de 45 Hz à 39 kHz. Leurs coffrets en aluminium sont personnalisables parmi 120 couleurs RAL, et de multiples accessoires de fixation sont disponibles. A noter qu’un connecteur Euroblok permet de prévoir une deuxième arrivée du signal, en sécurité. ■