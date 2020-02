ISE2020 – INFINITY

Stand : 7-N212 (Highlite International)

La lyre wash Infinity iW-1941, avec son zoom motorisé, crée un faisceau de 3,6 à 60° et génère une forte sortie lumineuse grâce à ses 19 LEDs Osram RVBB 40W. Elle est dotée du contrôle individuel des pixels par DMX, Art-Net ou RDM. Equipée de fonctionnalités telles que l’orientation pan/tilt ajustable, plusieurs réglages de variation d’intensité RVBB/CMJ, un stroboscope 0-20 Hz et divers modes de fonctionnement, elle associe des mouvements rapides et un zoom à grande amplitude. Les sept LEDs O-Star produisent des couleurs brillantes et saturées et, via la commande DMX, la iW-741 convient également pour une utilisation sur scène ou à la télévision. ■