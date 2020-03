ise2020 KRAMER

#ISE2020 #KRAMERAUDIO

Dans la famille des matrices DSP multicanal XSPerience, la référence AFM-20DSP est d’une flexibilité totale, proposant 20 entrées et sorties interchangeables. Une interface Dante est intégrée ainsi que la fonctionnalité d’encapsulage, désencapsulage audio des signaux HDMI. La configuration et le contrôle sont intuitifs. L’AFM-20DSP intègre aussi des amplificateurs de puissance, en basse impédance et 70/100V. ■