ise2020 L-ACOUSTICS

Dans le but de toujours simplifier les étapes de déploiement de ses systèmes, la marque française propose un rack 9U nommé LA-RAK II AVB. Contenant trois amplis processeurs LA12X certifiés Milan, deux switchs LS10 AVB ainsi que l’ensemble de la distribution d’énergie, de signaux et d’informations nécessaires à un fonctionnement « plug and play »,quelle que soit la tension d’alimentation. Les deux switches permettent une vraie redondance et un environnement 100 % AVB depuis un processeur P1 installé en régie. Ce rack est monté sur amortisseurs. Il est mécaniquement et électriquement compatible avec les références LA-RAK et LA-RACK II. Un kit de mise à jour permettant de passer un LA-RAK II en version AVB sera bientôt disponible. ■