ise2020 LA2Xi

Le LA2Xi est un amplificateur d’une unité de hauteur, quatre entrées vers quatre sorties, résolument orienté installation grâce à sa connectique sur borniers. On peut y relier jusqu’à 16 enceintes compactes X4i ou 5XT. Il peut aussi s’utiliser en forte puissance, en y reliant, par exemple, une paire stéréo de Syva et Syva Low. En mode ponté, il peut alimenter des A10i et A15i ou des subs KS21i. En configuration 4×3, il peut alimenter une paire de moniteurs X8 et un KS28. Le LA2Xi contient la même électronique que le LA12X, y compris les circuits de processing et de protection. Certifié Milan, il s’alimente aussi en analogique ou AES. ■