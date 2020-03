ise2020 LD SYSTEMS

LD Systems étend son portefeuille de solutions pour installation avec les amplificateurs à quatre canaux IPA, conçus autour d’un module DSP. Les modèles IPA412T (120 W) et IPA424T (240 W) disposent de transformateurs intégrés pour chaque canal, ainsi que d’une sortie 70/100 V et d’une sortie pour basse impédance, jusqu’à 4 ohms. Chaque modèle inclut un logement pour une carte d’extension permettant de contrôler les amplificateurs via Ethernet et d’intégrer les amplificateurs à des réseaux pour des installations plus vastes, grâce à la connectivité AoIP de Dante. La section DSP propose égaliseurs paramétriques (avec une bibliothèque de haut-parleurs associés), filtre dynamique, mélangeur matriciel, sélecteur de source prioritaire et délai. Via un bus reposant sur une architecture CAN (Controller Area Network), la série IPA peut également interagir avec les futurs équipements distants et microphones d’annonce de LD Systems.